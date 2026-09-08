BARCELONA (ANP) - Trainer Hansi Flick hoopt dat Frenkie de Jong zo snel mogelijk weer aansluit bij zijn selectie van FC Barcelona. "Hij is een geweldige speler van hoog niveau die goed herstelt van zijn blessure en volgens plan werkt. Ik hoop dat hij snel weer inzetbaar is, misschien na de interlandperiode. Dan moeten we kijken hoe het met hem gaat."

De 29-jarige De Jong heeft een knieblessure opgelopen bij het Nederlands elftal op het WK. Dat gebeurde tijdens een botsing met Quinten Timber op een training.

De kwetsuur leek aanvankelijk mee te vallen en volgens de medische staf van het Nederlands elftal kon het geen kwaad dat de middenvelder tijdens het WK voor Oranje bleef voetballen. Bij terugkomst in Barcelona bleek de blessure ernstiger dan verwacht. Als de huidige behandeling niet aanslaat, wacht de Nederlander mogelijk een operatie en dan zou hij maanden zijn uitgeschakeld.