UTRECHT (ANP) - Go Ahead Eagles-trainer Joseph Oosting zocht na afloop van het 3-3-gelijkspel tegen FC Utrecht geen excuses. "Ik vind dat we naar onszelf moeten kijken. Er was niet veel aan de hand. We hebben 2 punten weggegeven", verzuchtte Oosting in Utrecht na afloop van het restant van het duel dat zaterdag werd gestaakt na het gooien van vuurwerk en bekers.

Oosting stelde dat hij op zijn tong moest bijten om niet met kritiek te komen over de wijze waarop zijn ploeg de wedstrijd moest uitspelen. "Dit is voetbal. Het is soms oneerlijk", zei de coach, die FC Utrecht in een vrijwel lege Galgenwaard in minder dan een half uur van 3-1 op 3-3 zag komen. "Het is geen normale wedstrijd geweest. Ik vind het wel raar."

Go Ahead heeft na het gelijkspel 8 punten uit vijf wedstrijden, Utrecht heeft er 2.