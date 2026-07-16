Trump gaat naar WK-finale Spanje-Argentinië

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump gaat zondag naar de finale van het wereldkampioenschap voetbal, heeft het Witte Huis aangekondigd. Vrijdag gaat hij ook nog naar een receptie van de wereldvoetbalbond FIFA in Trump Tower in New York.

De finale wordt gespeeld in het New York New Jersey Stadium, even buiten New York City. De wedstrijd tussen Spanje en Argentinië is volgens Trumps woordvoerder de afsluiting van "de meest bekeken, veiligste en succesvolste wereldbeker in de Amerikaanse geschiedenis". "Dit is een passende afsluiting van een toernooi dat heeft laten zien dat Amerika in staat is om de wereld welkom te heten op het grootste podium ter wereld."

Dit wereldkampioenschap werd georganiseerd in Canada, de VS en Mexico. Er is één keer eerder een WK voetbal voor mannen in de VS geweest, in 1994. Twee keer eerder was er een WK voor vrouwen.