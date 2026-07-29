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Tuchtprocedures FIFA tegen Argentijnse spelers en bond om WK

29 jul , 18:58Voetbal
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ZÜRICH (ANP) - De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en onder anderen de spelers Leandro Paredes, Nahuel Molina en Thiago Almada vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Dat meldde de wereldvoetbalbond woensdag.
De procedures tegen de Argentijnse bond gaan om mogelijke overtredingen van de artikelen van de tuchtcode over uitingen van niet-sportieve aard, wangedrag van het team, discriminatie en racistische uitingen. Ook gaat het om orde en veiligheid bij wedstrijden.
De FIFA start de procedures "naar aanleiding van discriminerende spreekkoren en gebaren, vertraagde aftrappen, het niet naleven van wedstrijd- en veiligheidsprotocollen, het tonen van ongepaste boodschappen door het team en toeschouwers, en het gooien van voorwerpen door toeschouwers" tijdens diverse WK-duels.
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