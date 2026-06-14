VANCOUVER (ANP/DPA) - Bondscoach Vincenzo Montella wijt de verrassende nederlaag van Turkije tegen Australië (0-2) in het eerste WK-duel aan de vele gemiste kansen. "We creëerden zoveel, maar we konden niet scoren. Dat is voetbal. En zij verdedigden heel goed; het was moeilijk om in het strafschopgebied te komen. Ze scoorden uit de counter, wat hun beste wapen is", reageerde de Italiaanse trainer.

Dat zag ook aanvaller Kerem Aktürkoğlu. "We wisten dat ze zich zouden terugtrekken en op de counter zouden spelen. Als team konden we die counters niet stoppen. Het is ontmoedigend om op achterstand te komen terwijl je goed speelt en balbezit hebt. We hadden beter moeten zijn in de afronding."

Turkije speelt in de groepsfase nog tegen de Verenigde Staten en Paraguay. "Alles is nog niet verloren. Er zijn nog twee wedstrijden te spelen en ik heb er vertrouwen in. We zijn teleurgesteld over het resultaat, maar we hebben nog tijd om het recht te zetten", zei Montella na het duel in Vancouver.