UEFA wijst plan FIFA voor aandelenverkoop WK resoluut af

NYON (ANP/DPA) - De Europese voetbalbond UEFA heeft zeer negatief gereageerd op de plannen van wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van de toekomstige WK's te verkopen. FIFA wil een nieuwe dochteronderneming FIFA Forward Enterprise (FFE) oprichten en daarvan zo'n 20 procent van de aandelen verkopen aan investeerders.

De UEFA reageerde met scherpe kritiek op de plannen, die kort erop door FIFA zelf werden bevestigd. "Hiermee wordt een grens overschreden, die de instellingen die voor het voetbal verantwoordelijk zijn nooit mogen overschrijden", aldus de UEFA in een verklaring. "De ziel en het bestuur van het voetbal zijn geen handelswaar - en zeker niet met een volledig gebrek aan transparantie over wie er financieel van profiteert. Niemand van ons is eigenaar van het voetbal. Het is niet aan de FIFA om het te verkopen."