UEFA wil niet reageren op vertrouwelijke correspondentie met KNVB

NYON (ANP) - De UEFA wil niet reageren op het voorstel van de KNVB om een internationale top over de toekomst van de FIFA te organiseren in Amsterdam. "Wij geven bij voorkeur geen commentaar op correspondentie die bedoeld was als privé", luidde het antwoord van de UEFA op vragen van het ANP over het plan van de KNVB. "We kunnen daar slechts aan toevoegen dat we een langdurige, productieve werkrelatie met de KNVB hebben, die wij zeer waarderen", aldus de UEFA.

De KNVB meldde zondag dat het voornemen van de bond is gedeeld met UEFA-voorzitter Aleksander Čeferin. In de verklaring herhaalde de KNVB geen vertrouwen meer te hebben in de huidige FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De Zwitser kwam in opspraak door het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden.

De KNVB wil dat het niet alleen bij de top gaat over nieuw leiderschap, maar stelt de vraag wat voor soort bond het voetbal nodig heeft.