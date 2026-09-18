Van Bommel laat AZ-keeper De Busser debuteren in selectie België

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Bondscoach Mark van Bommel van België heeft AZ-doelman Jari De Busser in zijn eerste selectie opgenomen. Het is de eerste keer dat de 26-jarige keeper een uitnodiging heeft gekregen voor de nationale ploeg.

Oud-Ajacied Mika Godts werd eveneens geselecteerd door Van Bommel. De door Paris Saint-Germain overgenomen buitenspeler maakte in maart zijn debuut voor België, maar werd door toenmalig bondscoach Rudi Garcia niet geselecteerd voor het afgelopen WK.

Van Bommel, die eind juli werd aangesteld als bondscoach, speelt de komende periode met België in de Nations League tegen Italië, Turkije en twee keer tegen Frankrijk.