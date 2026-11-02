ROTTERDAM (ANP) - Sem Steijn was er zaterdag in de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Fortuna Sittard niet klaar voor om in te vallen toen de Limburgers in de 86e minuut de 1-1 maakten. Dat vertelde trainer Giovanni van Bronckhorst maandag tijdens een persconferentie in aanloop naar de ontmoeting van dinsdag met Internazionale in de Champions League.

Van Bronckhorst was in de tweede helft van plan Steijn in te brengen, maar besloot dat niet te doen toen aanvoerder Luciano Valente in de 59e minuut de score opende: 1-0. Na de 1-1 van Shiloh 't Zand had Van Bronckhorst middenvelder Steijn alsnog kunnen gebruiken.

"Hij zat nog in de emotie waarom hij niet was ingevallen. We vonden hem er daarom niet klaar voor om in te vallen", aldus Van Bronckhorst. "Ik heb die periodes ook gehad in mijn carrière, dat ik op de bank belandde. Dan ben je niet blij. We zullen Sem nog wel nodig hebben. Hij heeft de afgelopen dagen weer goed getraind en is klaar om morgen in te vallen. Ik wil het niet groter maken dan het is."