FELCSÚT (ANP) - Daniëlle van de Donk speelt tegen Hongarije haar 175e wedstrijd in het shirt van het Nederlands elftal. De 35-jarige middenveldster begint het duel in de play-offs voor WK-kwalificatie in de basis. Van de Donk maakte in december 2010 haar debuut voor Oranje.

Bondscoach Arjan Veurink beschikt over een fitte selectie. Isa Kardinaal en Sophie Proost zijn er voor het eerst bij en kunnen bij een invalbeurt debuteren.

De winnaar van het tweeluik tegen de Hongaarse vrouwen neemt het eind dit jaar op tegen Turkije of Slovenië. Als ook die tweede ronde van de play-offs wordt gewonnen, is Oranje zeker van het WK van 2027 in Brazilië.

De aftrap in de Pancho Aréna is om 20.00 uur. De return volgt op 13 oktober in Tilburg.