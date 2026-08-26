Van de Pavert vertrekt snel bij Cambuur en keert terug naar Ajax

AMSTERDAM (ANP) - Ryan van de Pavert keert terug naar Ajax. De 20-jarige middenvelder ondertekende eind juni een huurcontract voor een seizoen bij SC Cambuur, maar vertrekt vanwege persoonlijke omstandigheden uit Leeuwarden.

"Door persoonlijke omstandigheden is de afgelopen periode niet zo gelopen als dat ik had gehoopt", vertelt Van de Pavert in een persbericht. "Daarom hebben we na goed overleg besloten dat een terugkeer naar Ajax op dit moment de juiste stap voor mij is. Ik ben SC Cambuur dankbaar voor de kans, het vertrouwen en de manier waarop ik ben ontvangen, en ik wens de club alle succes."

Van de Pavert verscheen voor SC Cambuur aan de aftrap van het eerste competitieduel met Excelsior. Hij maakte afgelopen seizoen deel uit van de selectie van Jong Ajax, waarvoor hij 24 duels speelde.