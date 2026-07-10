Van der Linden nieuwe algemeen directeur Vitesse

ARNHEM (ANP) - Willem van der Linden treedt per 17 augustus als algemeen directeur in dienst bij Vitesse. Dat maakte de club uit de Keuken Kampioen Divisie bekend op de eigen website. Van der Linden komt over van RKC Waalwijk, waar hij sinds medio 2024 dezelfde functie vervulde.

Van der Linden is de opvolger van Ben Mansvelder, die in de laatste periode vanwege een burn-out werd vervangen door Joost de Wit. De nieuwe algemeen directeur was eerder tussen 2014 en 2018 commercieel directeur bij Vitesse.

Van der Linden kijkt uit naar zijn terugkeer. "In de gesprekken met de aandeelhouders en de raad van commissarissen heb ik veel vertrouwen gevoeld in de gezamenlijke ambitie om de club weer verder op te bouwen."

"De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het creëren van stabiliteit. Nu is het tijd om ons op de toekomst te richten en samen te bouwen aan een sterke en duurzame toekomst voor Vitesse", aldus Van der Linden.