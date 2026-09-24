Van Dijk passeert Robben op ranglijst met meeste interlands

AMSTERDAM (ANP) - Virgil van Dijk passeert Arjen Robben en Georginio Wijnaldum donderdagavond op de ranglijst van spelers van het Nederlands elftal met de meeste interlands. De 35-jarige aanvoerder begint in de thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League aan zijn 97e wedstrijd. Robben en Wijnaldum bleven steken op 96 duels voor Oranje.

Van Dijk debuteerde op 10 oktober 2015 in de uitwedstrijd tegen Kazachstan (1-2). De verdediger twijfelde na het voorbije WK aan zijn toekomst als international, maar na een gesprek met Xavi Hernández besloot hij door te gaan.

Wesley Sneijder is met 134 interlands recordinternational, gevolgd door Edwin van der Sar (130), Frank de Boer (112), Memphis Depay (112), Rafael van der Vaart (109), Daley Blind (108), Giovanni van Bronckhorst (106), Dirk Kuijt (104), Robin van Persie (102) en Phillip Cocu (101). Daarna volgt nu Van Dijk.