LONDEN (ANP) - Internationals Jan Paul van Hecke en Micky van de Ven zijn allebei inzetbaar voor Tottenham Hotspur in de wedstrijd in de Premier League zaterdag uit tegen Manchester United. De Londense club meldde verder dat de vrouw van Van Hecke een tweeling heeft gekregen.

Van Hecke en Van de Ven moesten het trainingskamp van het Nederlands elftal allebei voortijdig verlaten met een blessure. Van Hecke liep een voetblessure op in de aanloop naar de wedstrijd tegen Griekenland. Van de Ven viel met een handblessure uit in de tweede interland met Servië.

"Ze zijn beschikbaar om te spelen", zei Tottenham-coach Roberto De Zerbi. "Het verschil is dat de vrouw van JP een tweeling heeft gekregen. We moeten rekening houden met het emotionele aspect."

Tottenham Hotspur staat laatste in de Premier League met 2 punten. Manchester United staat twaalfde met 5 punten.