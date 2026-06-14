Van Hecke houdt flinke wond aan oog over aan duel met Japan

ARLINGTON (ANP) - Oranje-international Jan Paul van Hecke heeft een flinke wond aan zijn rechteroog overgehouden aan de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. De verdediger kwam, na een voorzet vanaf de zijkant, al in de eerste minuut in aanraking met een hoofd van een van de Japanse spelers.

"Het is een beetje stijf nu, maar ik denk dat het verder wel meevalt", vertelde Van Hecke in het Dallas Stadium aan de Nederlandse media.

Van Hecke, die een grote blauwe plek onder zijn oog heeft, baalde van de late gelijkmaker van Japan: 2-2. "Ik vond dat ze niet veel creëerden. Het is jammer dat die gelijkmaker uit een standaardsituatie valt", aldus de speler van Brighton & Hove Albion, die Nederland het initiatief uit handen zag geven nadat Crysencio Summerville voor een voorsprong van 2-1 zorgde. "Doelpunten veranderen wedstrijden. Soms is de gedachte die je daarna hebt, niet goed. Maar zo werkt voetbal wel."