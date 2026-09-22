Veerman wil na terugkeer bij Oranje verleden achter zich laten

ZEIST (ANP) - Joey Veerman wil na zijn terugkeer bij Oranje niet meer terugkijken op het verleden. De middenvelder werd na het Europees kampioenschap van 2024 in Duitsland niet meer opgeroepen door Ronald Koeman en maakt nu ruim twee jaar later, onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernández, voor het eerst weer deel uit van de selectie van het Nederlands elftal.

"Ik heb deze zomer een mooie transfer gemaakt naar Borussia Dortmund en ik ben teruggekeerd in Oranje. Dit seizoen is voor mij erg goed begonnen. Waarom zou ik nog terugkijken?", sprak de Volendamse middenvelder, die met PSV drie keer de landstitel won, dinsdag in Zeist voorafgaand aan een training.

Veerman botste vier maanden geleden hard met Koeman. De middenvelder was boos dat de bondscoach in persconferenties en interviews een paar keer had aangegeven dat het karakter van Veerman 'anders' was. Veerman liet weten dat hij niet meer voor Oranje uit zou komen met Koeman als bondscoach.

E-mail

Via een e-mail van voetbalbond KNVB vernam Veerman enkele weken geleden dat hij in de voorselectie zat. "Ik hoorde vrijdag van m'n ouders dat ik ook de definitieve selectie had gehaald. Op het moment dat de selectie bekend werd, stond ik namelijk nog op het trainingsveld", aldus Veerman, die maandag met een kriebel in zijn buik in Zeist arriveerde. "Ik heb er weer heel veel zin in. Ik ken deze gasten allemaal nog van een paar jaar geleden. Het voelt weer goed."

Veerman sprak nog niet persoonlijk met Xavi. "We hebben tot nu toe twee teamsessies gehad. Xavi praat veel over onze speelwijze en voetballen vanuit balbezit. Het klinkt goed. Welk plan hij met mij heeft? Daar heb ik echt nog geen idee van. Ik hoop wel dat ik donderdag in de eerste wedstrijd tegen Duitsland wat minuten mag maken. Ik heb het met mijn ploeggenoten van Dortmund al veel over dit duel gehad."