ZEIST (ANP) - De vele doelpunten die het Nederlands elftal tegenkrijgt, zijn binnen de selectie steeds meer een thema. Dat vertelde international Denzel Dumfries, een dag voor de ontmoeting met Servië in Eindhoven in de Nations League.

Nederland won op 17 november vorig jaar in de WK-kwalificatie met 4-0 van Litouwen. Daarna begon een reeks van elf duels op rij waarin de nul niet werd gehouden, tegen achtereenvolgens Noorwegen (2-1 winst), Ecuador (1-1), Algerije (0-1), Oezbekistan (2-1 winst), Japan (2-2), Zweden (5-1 winst), Tunesië (3-1 winst), Marokko (1-1), Duitsland (1-1), Servië (2-1 winst) en Griekenland (2-2).

"Dat is een thema, uiteraard", zei Dumfries op een persconferentie in Zeist. "Als je kijkt naar onze defensie mag dat niet. Daar moeten we beter in worden. Het is een mooie uitdaging om dat te veranderen. Waar het aan ligt? Dat is lastig. Iedere wedstrijd is anders. Niet alle duels staan op mijn netvlies. De nadruk ligt er ook op, om consistenter te worden in het verdedigen van het doel."