LONDEN (ANP) - Ben Davies blijft bij Tottenham Hotspur en staat voor zijn dertiende seizoen bij de club uit Londen. De 33-jarige verdediger heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract.

"Tottenham voelt als thuis", zegt de Welshman op de clubwebsite. "Deze club heeft een enorme rol gespeeld in mijn carrière en ik ben dankbaar voor alles wat de club mij heeft gegeven."

Davies kwam in 2014 over van zijn jeugdclub Swansea City en speelde sindsdien 363 wedstrijden voor de Spurs, waarmee hij in 2025 de Europa League won.

Afgelopen seizoen streed Tottenham tegen degradatie en handhaafde het zich ternauwernood met een zeventiende plek in de Premier League. "De afgelopen maanden waren zwaar omdat ik het team door blessures niet op het veld kon helpen. Daarom probeerde ik de groep op andere manieren te ondersteunen, als een stem in de kleedkamer. Mijn hart ligt bij deze club en ik zal altijd alles geven voor Tottenham", aldus Davies.