Verdediger Gooijer verruilt Ajax voor Belgische club Lommel

AMSTERDAM (ANP) - Ajax laat Tristan Gooijer vertrekken naar Lommel SK uit België. De partijen hebben een akkoord bereikt over de transfer van de 21-jarige verdediger naar de Belgische club.

Gooijer had in Amsterdam nog een contract tot en met 30 juni 2029. Hij speelde sinds 2016 in de jeugdopleiding van de Amsterdammers en maakte in december 2023 zijn debuut in het eerste elftal tijdens de Europa League-wedstrijd tegen AEK Athene. Gooijer kwam in totaal tot dertien officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Ajax.

Ajax had Gooijer de afgelopen twee seizoenen verhuurd aan PEC Zwolle. De club heeft eerder deze maand ook aanvaller Don-Angelo Konadu verhuurd aan Lommel.