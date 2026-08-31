Verdediger Hilgers verlaat FC Twente voor sc Heerenveen

HEERENVEEN (ANP) - Mees Hilgers maakt de overstap van FC Twente naar sc Heerenveen. Dat meldt de Friese Eredivisieclub maandag. De 25-jarige centrale verdediger heeft getekend voor twee jaar tot de zomer van 2028, met een optie voor een extra jaar.

Daarmee komt een turbulente periode van Hilgers bij Twente ten einde. Vorig seizoen weigerde de club hem op te stellen zolang hij zijn contract niet zou verlengen. Bovendien kreeg hij een kruisbandblessure. Hij traint sinds enkele weken weer mee bij de club. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in mei 2025.

Hilgers doorliep de jeugdopleiding van FC Twente en speelde 132 wedstrijden voor het eerste elftal. Hij is opgegroeid in Nederland, maar is viervoudig Indonesisch international.