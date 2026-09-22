Verdediger Timber slaat ook tweede training Oranje over

ZEIST (ANP) - Jurriën Timber doet donderdag naar alle waarschijnlijkheid niet mee in de thuiswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Duitsland in de Nations League. De verdediger ontbrak dinsdag op het trainingsveld in Zeist. Maandag deed Timber ook al niet mee aan de eerste oefensessie onder leiding van de nieuwe bondscoach Xavi Hérnandez. Toen zat hij aan de rand van het trainingsveld op een hometrainer.

Timber maakte eerder deze maand bij Arsenal zijn rentree na een liesblessure, die hij half maart opliep. Aan het einde van het seizoen, in de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain, deed de oud-Ajacied voor het eerst weer mee. Toen Timber zich daarna aansloot bij de selectie van het Nederlands elftal ter voorbereiding op het WK, bleek hij toch niet fit genoeg.

Timber volgt voorlopig een aangepast programma, zoals de KNVB met Arsenal heeft afgesproken, meldt een woordvoerder van de KNVB.