Verdediger Trauner verlaat Feyenoord na vijf jaar transfervrij

ROTTERDAM (ANP) - Verdediger Gernot Trauner vertrekt na vijf jaar bij Feyenoord. De 34-jarige Oostenrijker beschikte over een aflopend contract. "Er wacht nu een nieuw hoofdstuk voor mij en mijn familie. We weten niet wat de toekomst brengt, maar we zullen altijd dankbaar zijn voor de afgelopen vijf jaar in Rotterdam", meldt Trauner via Instagram.

Trauner ontbrak de afgelopen seizoenen veel door blessureleed. In de voorbije jaargang speelde hij maar vijf Eredivisiewedstrijden. In 2023 veroverde hij de landstitel met de Rotterdammers, een jaar later de KNVB-beker.

"De talloze bijzondere momenten op en naast het veld zal ik voor altijd met me meedragen. De Europese avonden in De Kuip en door heel Europa, het feest na het winnen van de landstitel en de beker, en elk moment met jullie, de supporters. Ik zal het spelen in De Kuip missen, het horen (en meezingen) van de Feyenoord-liederen en de tijd op 1908", zo verwijst Trauner naar het trainingscomplex.