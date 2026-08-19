Verdedigster Mol keert van AZ terug bij FC Twente

ENSCHEDE (ANP) - FC Twente heeft voetbalster Camie Mol overgenomen van AZ. De 24-jarige verdedigster heeft een contract getekend voor twee seizoenen en keert daarmee terug naar de club waar ze in de jeugdopleiding speelde.

Mol verruilde het beloftenelftal van FC Twente in 2021 voor VV Alkmaar en kwam zo vanaf 2023 uit voor AZ dat de licentie van de club overnam. Ze had nog een contract tot medio 2027 in Alkmaar.

"Ik ga weer naar huis", zei Camie Mol op de website van FC Twente. "Zo voelt dat. Ik heb van de Onder 12 tot de beloften bij FC Twente gespeeld. Het eerste elftal van FC Twente was destijds nog een stap te ver voor mij, nu kom ik terug bij de club waar ik als jeugdspeelster het eerste wilde halen. De stap naar Alkmaar en AZ was voor mij nodig om de speelster te worden die ik nu ben."

FC Twente begon de competitie afgelopen zondag met een 2-1-zege op De Graafschap. Mol won met AZ de eerste wedstrijd van het seizoen met 2-1 van ADO Den Haag.