LONDEN (ANP) - Fulham neemt deze zomer afscheid van trainer Marco Silva. De 48-jarige Portugees was sinds 2021 de eindverantwoordelijke bij de club uit Londen.

"Marco Silva verlaat onze club met mijn dankbaarheid en beste wensen", zei clubeigenaar Shahid Khan op de site van Fulham. "Fulham en Marco vormden vijf seizoenen lang een uitstekende combinatie, maar verandering is onvermijdelijk in deze sport en we hebben ons daarop voorbereid."

Fulham heeft nog geen opvolger bekendgemaakt. Onder Silva veroverde de club in 2022 de titel in de Championship, het tweede niveau van Engeland. Afgelopen seizoen eindigde de ploeg van de Nederlandse verdediger Kenny Tete als elfde in de Premier League.