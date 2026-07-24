Voetbalclubs AZ en Almere City gaan samenwerken

ALKMAAR (ANP) - AZ en Almere City FC gaan een samenwerking aan voor de lange termijn. Dat melden de club uit de Eredivisie en de eerstedivisionist op hun websites. Het gaat om een periode van minimaal vier jaar.

AZ en Almere gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. "Wij zien dit strategische partnership als een samenwerking tussen twee ambitieuze clubs die elkaar kunnen versterken vanuit hun eigen kracht", zei algemeen directeur Merijn Zeeman van AZ op de eigen clubsite. "Almere City FC heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld in allerlei facetten."

"Door kennis en ervaring uit te wisselen, kunnen we samen stappen zetten, terwijl beide clubs hun eigen identiteit, cultuur en ambities behouden. Het is nadrukkelijk een gelijkwaardige samenwerking waarin we van elkaar willen leren en elkaar beter willen maken", aldus Zeeman.