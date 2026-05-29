Voetbalsters PSV verslaan Ajax en winnen Eredivisie Cup

EINDHOVEN (ANP) - De voetbalsters van PSV hebben de Eredivisie Cup gewonnen. Ze versloegen in de finale Ajax in Eindhoven (3-0). Chimera Ripa, Fenna Kalma en Sisca Folkertsma maakten de doelpunten op de Herdgang in Eindhoven.

De Eredivisie Cup is het tweede bekertoernooi voor de voetbalsters en werd zeven jaar geleden gelanceerd. PSV won het toernooi voor de derde keer. FC Twente en Ajax zegevierden tweemaal.

PSV veroverde afgelopen seizoen de landstitel en verloor van FC Twente na strafschoppen in de finale van de KNVB-beker.