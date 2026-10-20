Voetbalsters zakken plekje naar elfde plaats op wereldranglijst

ZÜRICH (ANP) - Het Nederlands vrouwenvoetbalelftal is op de wereldranglijst uit de top tien gevallen. De ploeg van bondscoach Arjan Veurink zakte van de tiende naar de elfde plaats op de dinsdag door de FIFA gepubliceerde ranking. Oranje daalde een plekje ondanks de recente riante overwinningen op Hongarije in de play-offs voor WK-kwalificatie (0-8 en 3-0).

Oranje's hoogste positie ooit is de derde plaats, die Nederland in 2019 en 2021 innam.

Op de nieuwste ranking is Denemarken voorbijgegaan aan Nederland. De top drie is ongewijzigd, met Spanje aan kop, gevolgd door de Verenigde Staten en Duitsland.