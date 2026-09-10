RABAT (ANP/RTR) - De finale van het wereldkampioenschap voetbal is in 2030 in de buurt van de Marokkaanse stad Casablanca. Dat meldt het Spaanse persbureau EFE op basis van uitspraken van de voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond.

Marokko organiseert over vier jaar samen met Spanje en Portugal het WK. Wereldvoetbalbond FIFA moet de speellocatie van de finale nog officieel bekendmaken. Spanje en Marokko zijn verwikkeld in een felle strijd om de finale binnen te halen.

"De provincie Benslimane krijgt de eer om de WK-finale van 2030 te mogen organiseren", zei Fouzi Lekjaa donderdag tijdens een bijeenkomst van een politieke partij in Bouznika in Marokko, aldus EFE.

Capaciteit

Benslimane ligt op 60 kilometer van Casablanca en is de locatie waar het Hassan II-stadion wordt gebouwd, met een geplande capaciteit van 115.000 toeschouwers. Het wordt het grootste stadion ter wereld dat specifiek voor voetbal is ontworpen. De kosten worden geschat op 1 miljard dollar (ruim 861 miljoen euro).

De FIFA heeft nog niet op het bericht gereageerd.