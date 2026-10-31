Wedstrijd tussen SC Cambuur en Go Ahead gestaakt om vuurwerk

LEEUWARDEN (ANP) - De wedstrijd tussen SC Cambuur en Go Ahead Eagles in de Eredivisie is zaterdag in de slotfase definitief gestaakt. Dat gebeurde nadat er voor de tweede keer vuurwerkknallen waren te horen.

De knallen waren vermoedelijk afkomstig uit het vak met supporters van Go Ahead. Toen hun club in de 80e minuut op een achterstand van 4-0 kwam, was voor het eerst vuurwerk te horen. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük stuurde beide ploegen daarop de kleedkamer in. De wedstrijd werd na een half uur hervat. Kort daarna was weer een harde vuurwerkknal te horen. Gözübüyük staakte daarop het duel definitief.

Er gelden sinds half september strengere regels in het Nederlandse betaalde voetbal. Voetbalwedstrijden worden meteen definitief gestaakt als er vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. Er werd sindsdien al gevreesd dat supporters van een club de nieuwe regels zouden 'misbruiken' als hun club op een uitzichtloze achterstand zou staan.