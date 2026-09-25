Wirtz en Burkardt vervangen geblesseerd duo bij Duitsland

FRANKFURT AM MAIN (ANP/DPA) - Bondscoach Jürgen Klopp van Duitsland heeft Florian Wirtz en Jonathan Burkardt overgeheveld van zijn tweede selectie naar zijn spelersgroep voor de tweede wedstrijd in de Nations League tegen Griekenland op zondag. De twee vervangen Jamal Musiala en Kai Havertz, die bij het duel met Oranje op donderdag (1-1) geblesseerd raakten.

Musiala liep tijdens de warming-up in Amsterdam een spierscheuring op, zo maakte de Duitse bond vrijdag bekend. Havertz, die na een halfuur naar de kant moest, kampt met een spierverrekking.

Klopp, die in juli werd aangesteld, splitste zijn eerste selectie op voor de wedstrijden tegen Nederland, Griekenland, Servië en nogmaals Griekenland. Hij riep in totaal 44 spelers op. Voor de eerste duels met Oranje en Griekenland werden 24 spelers opgeroepen. De overige twintig maken deel uit van de groep voor het derde en vierde duel van de periode, aangevuld met vier spelers uit de eerste selectie.