TEHERAN (ANP/DPA/BELGA) - Alle leden van het Iraanse voetbalteam hebben hun visum gekregen om Mexico binnen te komen. Dat heeft de Iraanse voetbalbond FFIRI donderdag bekendgemaakt.

"Met de uitgave van de visa voor de laatste twee leden is de procedure voor het verkrijgen van inreisvergunningen afgerond", meldde de FFIRI. Het team is van plan zaterdag af te reizen naar de Mexicaanse stad Tijuana, waar Iran zijn basiskamp opslaat. De Iraanse bondsvoorzitter Mehdi Taj verklaarde eerder deze week dat de visa voor de Verenigde Staten "snel" zouden volgen.

Iran werkt zijn drie groepswedstrijden op het WK af in de Verenigde Staten. De wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland en België zijn in Los Angeles en die tegen Egypte in Seattle. De eerste wedstrijd vindt plaats op 15 juni.