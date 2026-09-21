Xavi belooft dat Oranje gaat spelen met passie en intensiteit

ZEIST (ANP) - Xavi Hernández wil nog niet veel kwijt over de manier waarop hij met het Nederlands elftal wil gaan voetballen. "We zullen het initiatief proberen te nemen. Ik kan beloven dat we met passie en intensiteit zullen spelen. Ik kan geen resultaten beloven", aldus Xavi, die vorige maand werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman.

Oranje strandde onder leiding van Koeman op het WK al in de zestiende finales tegen Marokko. "Ik respecteer Ronald en zal niet over het verleden praten", vervolgde Xavi. "Het begint met een positieve houding. We willen blij zijn. We moeten twee weken samenleven. Ook respect is heel belangrijk. Respect naar de pers, respect naar de tegenstanders. En daarna inzet, passie en teamwork. Die dingen zijn voor mij heel belangrijk."

Xavi is inmiddels aardig gewend aan de manier van leven in Nederland en de karakters van mensen. "Jullie zijn goed georganiseerd. 10.00 uur is 10.00 uur. In Spanje werkt dat net iets anders. Maar ik voel me er heel goed bij. De mensen zijn heel direct en eerlijk. Daar hou ik van."