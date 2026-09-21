Xavi houdt deur naar Oranje open voor spits Depay

ZEIST (ANP) - Memphis Depay houdt kans op een plaats in het Nederlands elftal. Dat zei bondscoach Xavi Hernández maandag op een persconferentie in Zeist.

Xavi riep Depay niet op voor de komende vier interlands van Oranje. "Het moeilijkste was om te praten met Memphis. Ik ken hem en heb een goede band met hem. Het gesprek met hem was geweldig. Hij begreep alles. Ik wil benadrukken dat de deur niet voor Memphis gesloten is en dat geldt voor alle spelers. Hij heeft veel volwassenheid en intelligentie getoond."

De 32-jarige Depay is topscorer aller tijden van het Nederlands elftal.