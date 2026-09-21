Xavi ziet belangrijke rol voor bij Oranje teruggekeerde Veerman

ZEIST (ANP) - Xavi Hernández ziet bij het Nederlands elftal een belangrijke rol weggelegd voor Joey Veerman. De middenvelder van Borussia Dortmund raakte na het EK van 2024 buiten beeld bij de toenmalige bondscoach Ronald Koeman, maar is door zijn Spaanse vervanger direct weer bij de selectie gehaald.

"Hij speelt heel goed. Hij heeft grote kwaliteiten. Technisch is hij top", aldus Xavi maandag tijdens een persconferentie in Zeist. "Hij kan van waarde voor ons zijn in de opbouw en onze manier van spelen. Daar is hij heel goed in. Ik hou van hem als speler. We hebben hem goed in de gaten gehouden met onze hele staf. Hij kan dit team helpen. Ik denk dat hij er klaar voor is."

Xavi wilde niet ingaan op het feit dat Veerman bij Koeman uit beeld was geraakt. "Nee, daar heb ik niet met hem over gesproken. Ik hou er niet van om het over het verleden te hebben. Ik focus me op het heden. Ik kijk ernaar uit om de individuele gesprekken met de spelers te voeren, maar ook naar de groepsgesprekken."