Zechiël sluit aan bij Jong Oranje voor belangrijk duel met Noren

ZEIST (ANP) - Gjivai Zechiël heeft donderdag in Zeist tijdelijk de overstap gemaakt van het Nederlands elftal naar Jong Oranje. Dat meldt een woordvoerder van de KNVB.

Zechiël was door Xavi Hernández buiten de wedstrijdselectie gelaten voor de ontmoeting met Duitsland in de Nations League van donderdag en mag van de bondscoach vrijdag meedoen in de voor Jong Oranje cruciale EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Dit scenario was vooraf besproken, aldus de woordvoerder van de KNVB.

De 22-jarige Feyenoorder Zechiël trainde donderdag al mee met Jong Oranje, waar Michael Reiziger de trainer is. PSV'er Ruben van Bommel, die net zo oud is als Zechiël en ook nog voor Jong Oranje zou mogen spelen, is door Xavi wel geselecteerd voor de wedstrijd van donderdag tegen Duitsland.