RIO DE JANEIRO (ANP) - Hakim Ziyech zet zijn voetballoopbaan voort in Brazilië. De 33-jarige Marokkaanse middenvelder bereikte donderdag een akkoord met Botafogo over een contract tot het einde van 2028.

Ziyech liet begin deze week zijn contract bij Wydad Casablanca ontbinden. Hij scoorde negen keer in zestien duels voor de Marokkaanse club.

Ziyech speelde eerder voor sc Heerenveen, FC Twente, Ajax, Chelsea, Galatasaray en Al-Duhail SC. Hij maakte geen deel uit van de selectie van Marokko voor het laatste WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.