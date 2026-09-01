SEOUL (ANP/RTR) - Zuid-Korea heeft Robert Moreno aangesteld als bondscoach. De 48-jarige Spanjaard leidt de Aziaten op interim-basis tot en met november, maakte de Zuid-Koreaanse voetbalbond KFA bekend.

Moreno zit de komende drie maanden tijdens zes wedstrijden op de bank. In de tussentijd zoekt de KFA verder naar een permanente vervanger voor Hong Myung-bo, die in juni aftrad na de uitschakeling in de groepsfase van het WK.

Moreno was in 2019 vijf maanden bondscoach van Spanje en vertrok toen Luis Enrique na het overlijden van zijn dochtertje terugkeerde in zijn functie.

Als Zuid-Korea de komende periode goed presteert onder leiding van Moreno, wordt zijn contract mogelijk verlengd.

De Nederlandse voetbalbond KNVB koos na de uitschakeling in de zestiende finales van het WK met Xavi Hernández ook voor een Spaanse bondscoach.