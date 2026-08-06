SEOUL (ANP) - De Zuid-Koreaanse politie heeft donderdag bekendgemaakt dat ze een inval heeft gedaan bij de nationale voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van de bondscoach tijdens een teleurstellend verlopen WK, waarin het land er niet in slaagde de knock-outfase te bereiken.

De politie heeft "zoek- en inbeslagnamehandelingen" verricht in de kantoren van de Koreaanse voetbalbond en onderzoekt beschuldigingen van "belemmering van de bedrijfsvoering" bij het aannemen van voormalig bondscoach Hong Myung-bo, zo liet een woordvoerder van de politie aan persbureau AFP weten.

De 57-jarige Hong stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld na een verrassende 1-0 nederlaag tegen Zuid-Afrika tijdens het WK voetbal. De Koreaanse voetbalbond lag al onder vuur vanwege de aanstelling van Hong in 2024, maar de kritiek nam alleen maar toe sinds de uitschakeling op het WK.

Eind juli moest Hong verschijnen voor een parlementaire commissie die de zaak onderzoekt. Hij verklaarde daar dat hij "de volle verantwoordelijkheid" nam voor de slechte prestaties.