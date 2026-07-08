VANCOUVER (ANP) - Zwitserland heeft zich na strafschoppen ten koste van Colombia geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Na 120 minuten stond het 0-0 in het Vancouver Stadium. De strafschoppenserie werd met 4-3 gewonnen door de Zwitsers. Zwitserland bereikte twee keer eerder de kwartfinales, maar dat was voor het laatst op het WK in eigen land in 1954.

In de kwartfinale treft Zwitserland regerend wereldkampioen Argentinië, dat eerder op dinsdag na een 2-0-achterstand met 3-2 van Egypte wist te winnen. Die kwartfinale wordt in de nacht van zaterdag op zondag om 03.00 uur Nederlandse tijd gespeeld in het Kansas City Stadium.

De wedstrijd begon van beide kanten voorzichtig. In eerste instantie was Zwitserland, dat het moest doen zonder smaakmaker Johan Manzambi, iets meer aan de bal. In de loop van de beginfase lukte het Colombia steeds meer om het spel te maken. De grootste kans was voor Gustavo Puerta, maar zijn schot werd gekeerd door de Zwitserse doelman Gregor Kobel. Na de drinkpauze werd Zwitserland iets gevaarlijker. Maar de ruststand van 0-0 was onvermijdelijk, gezien het afwachtende spel.

Ook in de tweede helft wisten beide ploegen weinig te creëren. Kort na rust kreeg Djibril Sow een kans namens Zwitserland, maar hij gleed in kansrijke positie uit, waardoor zijn schot ver naast ging. Bij Colombia miste Luis Suárez vanaf een kansrijke positie, ook zijn schot ging ver naast. De ploegen wisten niet het verschil te maken, waardoor een verlenging de doorslag moest geven.

In de verlenging kwamen de grotere kansen. De Colombiaanse verdediger Jhon Lucumí kopte tegen de lat. Jáminton Campaz verraste Kobel bijna met een schot van afstand. Maar ook Zwitserland kwam dichtbij via de net ingevallen Zeki Amdouni en aanvoerder Granit Xhaka. Kort voor tijd kreeg Campaz nog een grote mogelijkheid; zijn schot ging over.

In de strafschoppenserie kwam Zwitserland op voorsprong na een misser van oud-Ajacied Davinson Sánchez. Namens de Zwitsers schoot Manuel Akanji nog over, maar dankzij een knappe redding van Kobel van de strafschop van Cucho Hernández kwam Zwitserland opnieuw op voorsprong. Rubén Vargas schoot de beslissende strafschop raak.