In de spotlight: Lotte Ditzel founder van DTNG. 

Rond haar 31ste werd Lotte Ditzel single na een lange relatie. Is dit hem nou voor de rest van mijn leven?, dacht ze. Ze stortte zich op de datingmarkt en kwam er al snel achter dat al het vluchtige daten en swipen niets voor haar was. En ze was niet de enige. Sinds 2016 runt ze DTNG., een datingbureau waar je met behulp van een matchmaker op zoek gaat naar een partner. “Als kind was ik al nieuwsgierig: wie zit er tegenover mij?”

Toen ze zelf korte tijd single was, zag ze om haar heen veel vriendinnen dating apps gebruiken. Ze vond het interessant, maar ook heftig. “Dat swipen is heel onpersoonlijk en vluchtig. Als er een leuke man was, hadden al mijn vriendinnen daar contact mee. Ik wilde graag een serieuze relatie. Het viel me op dat veel mensen daten ingewikkeld vinden. Mannen worden vaak pas serieus als ze eind dertig zijn. Terwijl zij aan het feesten en daten zijn, wilden de vrouwen om mij heen een relatie. Het is ook lastig filteren wie er op zo’n app voor de lol zit en wie voor een serieuze relatie. ”

Ze heeft even gekeken bij relatiebemiddelingsbureaus, maar die hadden een wat stoffige uitstraling. “Ik dacht: is dat niet voor oudere mensen? Ik ontdekte dat er niet echt iets is voor jongere mensen in Amsterdam.” En zo ontstond het idee voor DTNG., in eerste instantie voor Amsterdammers (tussen de 30 en 40 jaar) die op zoek zijn naar een serieuze relatie. “Ik heb de boel wat verjongd en wilde het wat hipper maken om met een matchmaker om de tafel te gaan zitten.”

Passie voor de liefde

Van huis uit is Lotte psycholoog en heeft ze lange tijd als headhunter in de recruitment gewerkt. “Ik heb een interesse in mensen en ervaring in het plaatsen van mensen bij bedrijven.” Inmiddels koppelt ze mensen aan elkaar die graag een relatie willen. “Mijn allerbelangrijkste drijfveer is mijn passie voor de liefde. Een relatie is belangrijk. Een baan is ook belangrijk, maar liefde vind ik nog groter dan dat. We worden best wel beïnvloed door romantische films en plaatjes over hoe een relatie zou moeten zijn. We vergeten weleens om eerst naar onszelf te kijken. Waar sta ik voor, ben ik zelf happy en wat heb ik nodig?”

Ze werkt met acht matchmakers, waaronder ook haar vader (72), die gekoppeld zijn aan single vrouwen en mannen die zich via de site hebben aangemeld. Inmiddels opereert DTNG. landelijk en kunnen ook mannen en vrouwen tussen de veertig en zestig en 60+ zich aanmelden. (De oudste klant is 83 jaar.) Vervolgens vindt er telefonisch contact plaats en wordt er gekeken wie je bent, waar je woont en waar je naar op zoek bent. Als dit past binnen de database, wordt er een afspraak gepland bij iemand thuis. “Zo’n intake duurt een uur. Er wordt een profiel geschetst, vervolgens ontvangen we foto’s en daarna gaan we voor een jaar aan de slag. Je hebt dan minimaal één keer per maand een date, soms vaker (soms vaker mag weg) . Elke twee weken is er een contactmoment, maar tussendoor wordt er ook geappt en gebeld. Je bouwt echt een relatie met de mensen in je portefeuille op als matchmaker.”

Selecteren op inhoud

Er melden zich meer vrouwen dan mannen aan, omdat het voor mannen best wel een ego dingetje is, aldus Lotte. “Ze houden van jagen. Toen ik DTNG. begon, was het heel lastig om leuke mannen te vinden. Het gaat inmiddels beter. In London en New York is het veel meer geaccepteerd dat je iemand inhuurt om een partner te vinden.” De database is constant in beweging. Als iemand zich heeft aangemeld, krijgt die niet meteen drie profielen te zien. “We willen op maat selecteren. Het is de bedoeling dat ze de eerste persoon die wij voorstellen een kans geven om echt de verbinding mee aan te gaan. Tuurlijk, ze mogen “nee” zeggen, maar dan moet er wel een goed argument zijn. Wij selecteren allereerst op inhoud en nemen uiteraard ook iemands fysieke voorkeuren mee. Maar een foto is maar een foto. We werken ook vaak zonder foto, als een blind date. Mensen krijgen een beknopt profiel te lezen, want je moet ook nog een beetje nieuwsgierig zijn. Ze krijgen alleen de voornaam, zodat er niet gegoogeld wordt.”

Sinds de coronacrisis is er wel het een ander veranderd. “Het is minder vluchtig geworden en mensen gaan vaker op date met dezelfde persoon. De kroegen zijn dicht, er zijn weinig prikkels. Mensen hebben zin in een date en willen er iets leuks van maken. We zien dat mensen het daten als fijn ervaren en dat er behoefte aan verbinding en diepgaande gesprekken is.” Bij de eerste lockdown was het even helemaal stil. Daarna werd het heel druk. Ze kregen zoveel aanmeldingen, dat ze er even een stop op moest zetten. Inmiddels is het weer wat rustiger. Wat deze tweede lockdown gaat brengen, wie zal het zeggen. “ Er wordt een scheidingen piek verwacht, omdat we zoveel op elkaars lip zitten en weinig afleiding hebben. Dan ontdek je de mindere kanten van een relatie. Dit kan confronterend zijn. Het kan dus zomaar over een half jaar weer druk worden.”

Toen ze eind 2015 met de plannen voor DTNG. begon, was ze nog single. Het was een spannende tijd, want ze had haar relatie verbroken en haar baan opgezegd. “Ik wilde mijn droom verwezenlijken en iets doen waar mijn hart ligt. Het is niet altijd makkelijk, maar wel heel tof wat ik doe.” Rond die tijd heeft ze ook haar huidige vriend ontmoet, gewoon in de kroeg. “Ik heb nu twee kleine kindjes. Dus dat is heel snel gegaan. Ik doe dit werk nu bijna vijf jaar. Ik zie het meteen, wat voor type iemand is, waar de pijnpunten zitten en wie er bij wie past. Als ik een nieuwe single man of vrouw bij een intake ontmoet, gaat mijn hoofd meteen ratelen. Dan heb ik meestal meteen vier mensen in mijn hoofd die passen. Als ik dat niet heb, begin ik er niet aan.”