In the spotlight: Ondernemer Astrid helpt je bij de groei en het beheer van je webwinkel

Nederland telt steeds meer vrouwelijke ondernemers. Volgens de Kamer van Koophandel (KVK) zijn er inmiddels meer dan 715.000 vrouwen die ondernemen. Verhoudingsgewijs is 37 procent van alle ondernemers in Nederland nu vrouw. Destijds was dat nog 34 procent. Vooral in zakelijke diensten en de gezondheidssector zijn relatief veel vrouwen actief. Astrid is er zo eentje. Haar levensmotto? Niet zeuren, maar gewoon doen.

Astrid is oprichter en eigenaar van Succes met je Webshop. En hoewel de KVK-registratie misschien anders suggereert, voelt het niet per se alsof ze een bedrijf heeft. Haar missie is om in 5 jaar 10.000 webwinkeliers te helpen om hun webshopdoelen te halen.

“Als je iets wil bereiken moet je actie ondernemen, ook als je iets moet doen wat je nog nooit gedaan hebt of wat je spannend vindt. Succes komt niet aangewaaid. In plaats van gaan klagen dat het lastig is, vind ik het slimmer om te kijken wat de oorzaak is, en om dat dan vervolgens op te lossen. Ik kan ook niet zo goed tegen mensen die klagen (persoonlijk of zakelijk) maar die vervolgens niks doen om het op te lossen.”

De aanleiding

“Ik ben in 2010 mijn eerste bedrijf gestart (een webwinkel). Ik studeerde toen in Utrecht en woonde in Brabant, dus had veel reistijd waardoor een bijbaan lastiger was. Ik kom uit een echt ondernemersgezin en dus kwam ik vrij snel op het idee om dan een eigen webwinkel te starten. Ik werkte aan mijn webshop in de trein, in de tussenuren op de universiteit en in de weekenden. En ’s avonds thuis pakte ik de pakketjes in. Het bleek een ideale combinatie. Na mijn studie ben ik nog een klein jaar in loondienst geweest, maar ik haalde daar te weinig voldoening uit dus sinds 2012 ben ik fulltime ondernemer. Nu heb ik geen webwinkel meer, maar heb ik een adviesbureau dat web-winkeliers helpt om daar meer mee te verdienen.

Grootste drijfveer

“Ik wil elke dag kunnen doen wat ik het allerleukst vind. Ik heb vrienden die soms op zondag al balen dat het de dag daarna weer maandag is en ze weer moeten werken. Ik heb dat nooit. Ik ben altijd blij als ik weer mag werken, omdat ik het heel erg leuk vind en daar veel voldoening uit haal. Dat is misschien ook het voordeel van ondernemen, dat je je eigen ideale baan kunt creëren.

Plus ik zie dat er heel veel webwinkel eigenaren zijn die nooit een salaris uit hun webshop kunnen halen. Ik geloof dat 80% van de ‘kleinere’ webshops nooit meer dan €10.000 winst maakt op jaarbasis. Ik weet uit eigen ervaring (maar ook wat ik bij klanten zie) dat je echt een goed inkomen uit een webshop kunt halen, als je maar een goede strategie hebt én bereid bent om te doen wat nodig is. Dus dat is ook een drijfveer; ik wil dat er meer webshop eigenaren zijn die kunnen leven van hun bedrijf.”

Vrouwelijk ondernemerschap

“Ik zie vrouwelijk ondernemerschap niet per se anders dan wanneer een man onderneemt. Wel zie ik in mijn omgeving dat vrouwen op een andere manier ondernemen. Minder hard en zakelijk en meer op gevoel. Minder gefocust op harde doelen/cijfers maar meer op andere dingen zoals met plezier en passie werken. Misschien is dat wat bedoeld wordt met vrouwelijk ondernemerschap. In het ideale geval is het een combinatie denk ik, dus en sturen op cijfers en wel een zakelijke instelling hebben, maar ook bezig zijn met waarom je doet wat je doet en wat je gelukkig maakt.”

Wat maakt het succes?

“Ik denk dat ik succesvol ben omdat ik zie dat mijn klanten door mijn trainingen in staat zijn om zich een goed salaris uit te betalen uit hun webshop. Dat ze hun bedrijf winstgevend kunnen maken, kunnen opschalen en daardoor hun loondienst baan kunnen opzeggen. Of niet meer financieel afhankelijk zijn van hun partner. Het maakt me trots dat mijn webwinkel-trainingen en coaching daaraan bijdragen. Daarnaast omdat ik goed kan leven van mijn bedrijf. Ik sta er financieel alleen voor met 2 kinderen en ben niet afhankelijk van anderen.”

“Ik werk nu niet meer zoveel als voorheen, terwijl mijn bedrijf toch flink groeit. Dat zie ik ook wel als succes: een goede balans tussen werk en privé.”

Leermomenten

“Ik heb veel geleerd van de business coaches waarmee ik afgelopen jaren gewerkt heb. Het belangrijkste is eigenlijk het ondernemen op mijn eigen voorwaarden. Ik heb mijn bedrijf zo ingericht zoals ik daar gelukkig van word. Zo werk ik bijvoorbeeld alleen nog onder schooltijd van de kinderen en heb ik alle taken die ik zelf minder leuk vind of waar ik niet goed in ben uitbesteed of geautomatiseerd. Daarvoor moest mijn bedrijf natuurlijk eerst een stabiele basis hebben. Bij de start van dit bedrijf vond ik het vooral lastig om naamsbekendheid te krijgen, om zichtbaar te zijn en dus om een klantenkring op te bouwen. En sturen op cijfers, dat is ook echt wel iets dat ik geleerd heb. Uiteindelijk kun je een bedrijf alleen laten groeien als je je cijfers kent. Alleen dan weet je aan welke knoppen je kunt draaien om het resultaat te vergroten.”

Je bedrijf laten groeien

“Het voordeel van een online bedrijf zoals ik dat heb, is dat bijna alles te meten is. Ik zie waar bezoekers vandaan komen en via welke kanalen bezoekers klant worden. Door goed naar de cijfers te kijken dus. Daarnaast doe ik veel aan marketing en zorg ik ervoor dat ik continu zichtbaar ben onder mijn doelgroep. Afgelopen week deed ik bijvoorbeeld een challenge. Een week lang krijgen deelnemers elke dag een video van mij met een tip en een concrete opdracht waarmee ze aan de slag gaan. Er is een community waar ze hun vragen kunnen stellen en waar ik af en toe live ga om nog extra tips en feedback te geven. Het voordeel voor de deelnemers is dat ze die week heel concreet en praktisch aan de groei van hun webshop werken en ook echt resultaat zien na de week.

En voor mij is het voordeel dat ik daar weer klanten uit haal voor mijn trainingen en coaching. Mensen kunnen eerst een week gratis ervaren hoe het is om met mij te werken en wat dat voor hun omzet doet, en daarna beslissen of ze wel of niet klant worden. Dit soort dingen doe ik regelmatig en levert me vaak veel klanten op. Dus marketing en zichtbaarheid zijn denk i het belangrijkste wat bij mij zorgt voor bedrijfsgroei. En daarnaast gewoon goede diensten aanbieden en goede klantenservice verlenen. Ik wil dat mijn klanten ook echt resultaat behalen met mijn trainingen, want uiteindelijk is hun succes ook mijn succes.”

Ambitie

“Ik wil dat iedereen die droomt van een succesvolle webwinkel, dat ook bereikt. Dat mensen een goed salaris uit hun webshop kunnen halen zodat ze hun baan in loondienst kunnen stoppen of niet meer afhankelijk zijn van een partner of een uitkering. Of van hun hobby hun werk kunnen maken als ze dat willen. Dat ik heel veel e-commerce ondernemers mag inspireren om die webshop te laten groeien. En persoonlijk: ik wil dat als iemand een webshop start en daarbij hulp nodig heeft, of als iemand een webshop heeft die niet loopt, dat ze dan weten dat ik hen daarbij kan helpen. Dat ik uit eigen ervaring (met 2 eigen webshops) en 12 jaar e-commerce ervaring weet wat ervoor nodig is om wél goede resultaten te behalen.”

Tips?

“Maak een goed plan voordat je begint, maar ga niet wachten tot je plan perfect is. Dat wordt het namelijk nooit. Begin gewoon, doe ervaring op, kijk naar de cijfers en stuur gaandeweg bij. En wees niet bang om buiten je comfortzone te gaan. Het klinkt heel cliché, maar het is echt zo; groei komt van buiten je comfortzone. Sinds ik over mijn angst voor het geven van webinars heen gestapt ben, en mijn bel-angst overwonnen heb en salesgesprekken ben gaan doen is mijn bedrijf enorm hard gegroeid. Ondernemen vraagt lef en doorzettingsvermogen. Als het heel makkelijk zou zijn, dan zou iedereen een mega succesvol bedrijf hebben.”

Juist degenen die zich niet laten tegenhouden, die weten wat ze willen bereiken en die ook bereid zijn om te doen wat nodig is, die halen de mooiste resultaten. In omzet of aantal klanten, maar wat mij betreft vooral in gelukkig zijn met wat je doet en wat je voor anderen kunt betekenen.

“En ook: schakel hulp in van iemand die al bereikt heeft wat jij wil bereiken. Laat je coachen door iemand die weet hoe het in de praktijk werkt, dan kom je niet alleen veel verder, maar ben je ook sneller succesvol. Dat zie ik bij mijn klanten ook: gemiddeld duurt het een jaar of 5 voordat een webwinkel echt winstgevend is. Maar na het volgen van een training of coaching kun je gewoon veel sneller en efficiënter op je doel af en kun je veel sneller al winstgevend zijn. Ga niet zelf het wiel opnieuw uitvinden!”