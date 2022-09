Het eerste Online Content Summit voor vrouwelijke ondernemers start 3 oktober

We love communities organiseert van 3 tot en met 7 oktober het allereerste Online Content Summit voor vrouwelijke ondernemers. Tijdens het summit spreken meer dan 25 toonaangevende ondernemende contentmakers over hoe je online relevante content maakt. Oprichter Maartje Blijleven organiseert het gratis summit om vrouwelijke ondernemers te helpen om relevant te blijven in deze snel veranderende wereld.

De nieuwe manier van marketing

Mede dankzij de lockdown is er de afgelopen twee jaar een grote verschuiving naar online marketingcommunicatie gegaan. Adverteren is niet voor iedere ondernemer haalbaar, dus gaan zzp’ers en kleine ondernemers op zoek naar manieren om organisch te groeien. Maar hoe doe je dat? “Iedereen kan content maken, maar niet iedere content is relevant. De oude manier van marketing is vooral zenden, nu hebben mensen behoefte aan echtheid. Aan oprechte verbindingen. Dat kan met relevante content en community building. Dat is voor veel ondernemers nog relatief nieuw en dus laten ze kansen liggen”, zegt organisator Maartje Blijleven. “Met dit gratis summit willen we laten zien dat het voor iedere ondernemer mogelijk is om op een sympathieke, authentieke en betaalbare manier online klanten aan te trekken. Namelijk met relevante content die aanspreekt”

5-daags Online Content Summit

Tijdens het 5-daagse Online Content Summit delen meer dan 25 toonaangevende vrouwelijke ondernemers en contentmakers tips & tricks en inspirerende verhalen over hun eigen online content. Waaronder Josefine Ezinga Van Asdonk, hoofdredacteur van Nieuws.nl. Blijleven wil met het Online Content Summit minimaal 2.500 vrouwelijke ondernemers bereiken. De volledige lijst met sprekers is te vinden op de website. Het summit is volledig online te volgen.

Fans creëren

Initiatiefnemer Maartje Blijleven is #1 bestseller auteur, keynote-spreker en al 20 jaar digital community en content expert voor bedrijven als Endemol, KLM, Facebook en honderden ondernemers. “Relevante content gecombineerd met online community building is de makkelijkste en snelste manier om online relaties te bouwen. Zo creëer je een groep fans om je heen die niet kan wachten om klant te worden. Zonder moeilijk gedoe. Daardoor maak je meer impact, ben je zichtbaarder en komen er nieuwe klanten en kansen op je pad. Maar alleen als je het goed doet. Daarnaast maakt het je werk leuker en dat gun ik iedere ondernemer”, aldus Blijleven.