In the Spotlight: Roos Boer ontwikkelde een methode om ‘goed’ te scheiden: De KernAanpak

Toen Roos Boer zelf 8 jaar geleden ging scheiden omdat de vader van haar kinderen verliefd was geworden op een andere vrouw, brak er voor haar een enorm heftige tijd aan. Haar hele leven stond op z’n kop en het leek wel dat door alle immense emoties zijzelf en haar ex-man andere mensen werden. “Dat was natuurlijk niet zo, maar zo voelt het wel. Ik vond mezelf echt niet leuk meer en keek naar de vader van mijn kinderen en dacht echt: ‘Wie is die man? Ik dacht toch echt dat ik hem kende…”

Ondanks de loodzware tijd, spraken ze af om er geen vechtscheiding van maken. Want zoiets doe je niet, dat is voor hele rare mensen. De mediator werd ingeschakeld en als twee hoog opgeleide mensen, moest het toch wel lukken om normaal uit elkaar te gaan. Hij zou haar goed achterlaten en zij wilde niet het onderste uit de kan van hem. Maar helaas ging het al helemaal mis bij de mediator.

Aanpakken bij de kern

Volgens Roos gebeurt dat heel vaak. Je begint met goede moed bij de mediator tot dat daar de emoties hoog oplopen en het moeilijk wordt omdat daar pas echt duidelijk wordt wat de financiële gevolgen zijn en de impact op de kinderen helder wordt. Roos en haar ex-man hadden nog nooit zulke discussies gehad als bij de mediator en als ze aan die tijd denkt, draait haar maag letterlijk om.

“Ik verloor steeds meer mezelf en ben uiteindelijk zelf hulp gaan zoeken, want samen ging helaas niet meer. In mijn eentje heb ik me laten coachen. En dat werkte zo goed, ik vond mezelf weer terug, ik leerde met mijn eigen emoties om te gaan. En nog wel belangrijker, de man van wie ik op dat moment nog zielsveel hield los te te laten. Maar ik heb ook het plaatje van mijn gezin moeten loslaten en dat doet nog steeds wel eens zeer.”

De coaching bracht haar veel en deed Roos besluiten de opleiding tot scheidingscoach te volgen. Ze bleef er echter tegenaan lopen dat de kern van het probleem niet geraakt werd. De problemen kwamen steeds terug of werden niet doorbroken werden. Inmiddels heeft ze honderden mensen begeleid en werden de patronen steeds duidelijker. Ze ontwikkelde zelf een methode om tot de kern van het probleem te komen en belangrijke oplossingen te vinden: de KernAanpak. Bij deze methode leren ouders echt door de emoties heen te gaan en ze niet alleen maar te voelen.

“Hierdoor kunnen ze uiteindelijk weer verder en weer gelukkig worden. Bovendien leren ouders ook hoe ze praktisch en emotioneel hun kinderen het beste kunnen begeleiden in hun proces. Dat is ook nog een hele kunst. Ik werk er al jaren mee met stellen, maar ook met 1 ouder. Afgelopen september ben ik ook gestart met het opleiden van professionals, zodat zij kunnen gaan werken met de KernAanpak.”

Ontwrichting en impact

Het verbaast Roos niet dat jaarlijks 30.000 stellen scheiden. Het hebben van een relatie is namelijk hard werken.

“We gaan wel naar de garage met onze auto voor onderhoud, we gaan naar de tandarts, we gaan naar school om kennis op te doen enz. Maar leren hoe een relatie werkt of hoe je die kan onderhouden, daar stoppen we veel te weinig energie in. Binnen de relatietherapie van de KernAanpak, gaan we daar wel mee aan de slag, zodat er een goed fundament komt te liggen onder de relatie.”

Ze leerde van haar eigen scheiding dat emoties enorm groot zijn maar dat je dat zelf niet ‘echt’ goed door hebt. De impact onderschatte ze destijds.

“Het ontwricht jezelf, de kinderen, de omgeving en vooral ook de ander. Die laatste is wel eentje die extra aandacht verdiend. Want tijdens een scheiding ga je ervan uit dat de ander dus echt zo is. Terwijl de ander net als jij ook onder hoogspanning staat. En dat zie ik dagelijks ook bij mijn klanten, waardoor het met gierende banden uit de hand loopt.”

Zelf had ze dolgraag met de vader van haar kinderen een traject doorlopen, waarbij ze ook allebei gecoacht waren tijdens de mediation. Dat had volgens Roos een boel ellende kunnen voorkomen.

“We zijn 15 jaar samen geweest en hebben het ook goed gehad samen en we hebben twee geweldige mannen gekregen. En wijzelf en onze kinderen hadden het verdiend dat wij onze relatie netjes hadden kunnen afronden. En we allebei veel sneller gelukkig waren geworden.”

De echte liefde

Ondanks het feit dat Roos zelf is gescheiden en het haar werk is om met mensen te werken die vastlopen in de liefde, gelooft ze er nog heilig in.

“Ik zie juist dat er zoveel liefde is, anders deed het allemaal niet zo veel pijn. We hebben voor alles een diploma nodig om te mogen doen, en dat vinden we heel normaal. Maar leren hoe je een relatie hebt en vooral hoe je die goed houdt, dat doen we veel te weinig. Vaak pas als er al problemen zijn. Ik zet met in om wel te investeren in de belangrijkste relatie die er is: de liefdesrelatie.” Haar missie is dan ook om ouders de hulp te geven die ze nodig hebben om die super belangrijke relatie goed af te ronden of zelfs nieuw leven in te blazen.

“Ouders in een (conflict) scheiding zijn geen monsters, ze laten soms wel monsterlijk gedrag zien. Ik heb nog nooit een ouder gesproken, die lekker in zijn of haar vel zit bij een scheiding of relatie crisis. Mijn persoonlijke missie is de ouders de hulp te bieden om door de juiste emoties heen te gaan en de partnerrelatie af te ronden zodat je weer verder kan en gelukkig kan worden. Dat is immers wat de kinderen ook nodig hebben, dan hebben zij zo min mogelijk last van een scheiding.”

Daarnaast is er ook een nieuwe missie ontstaan voor Roos: Het begeleiden van ouders die hun relatie nog een kans willen geven met de KernAanpak. De relatie therapie is ontstaan doordat veel ouders die bij Roos kwamen voor hun scheiding: ‘Hadden we dit eerder geweten, dan hadden we niet uit elkaar gehoeven’. Door de kern van het probleem op te lossen, zie je vaak dat de relatie namelijk weer kan opbloeien.

Valkuilen bij een scheiding

Volgens Roos is ‘alles snel willen regelen’ de grootste valkuil bij een scheiding. “De gedachte is bij veel scheidende stellen dat als ze het snel regelen, er rust komt en iedereen verder kan. Maar niks is minder waar. Het begint pas als er getekend is. Bovendien neem je dan beslissingen vanuit hoge emoties, waardoor je niet goed instaat bent te overzien wat je afspreekt.”

Een bekende valkuil is om bijvoorbeeld vanuit schuldgevoel veel weg te geven. Of omdat de ander weg gaat ‘hij /zij maar op de blaren moet zitten’ en op basis daarvan eisen te stellen. Mediation is dan een moeizaam traject en de kernproblemen blijven bestaan, ook ver na het tekenen.

“Je zal toch eerst de rommel, die van jezelf en die je hebt met de ander hebt gemaakt, moeten opruimen. Anders blijven die voor problemen zorgen en neem je die problemen ook gewoon weer mee in een eventuele nieuwe relatie.”

De KernAanpak

Het belangrijkste kenmerk is dat Roos daarom zowel bij relatietherapie als bij een scheiding ongeveer 70% individueel werkt en 30% gezamenlijk.

“Om tot de kern te komen van de problemen moet je ook bij jezelf naar binnen. Om dat te kunnen moet je kwetsbaar kunnen zijn. Dat lukt helaas niet als je ex naast je zit, want die is op dat moment onveilig. Bovendien speelt de onderlinge dynamiek even geen directe rol als je 1 op 1 werkt, waardoor je snel grote stappen kan maken.”

Elke partner gaat dus werken aan zijn of haar persoonlijke stukken en aan de gezamenlijke dynamieken.

Hierdoor ontstaat er ruimte om de partnerrelatie af te ronden en samen een nieuwe relatie als ouders op te bouwen. Daar schuilt volgens Roos namelijk een hele grote valkuil: De ouderrelatie moet je ook weer opnieuw opbouwen, die blijft namelijk niet hetzelfde.

Succesverhaal

Een wanhopige moeder meldde zich bij Roos in een complete vechtscheiding. Er speelden meerdere rechtszaken en jeugdzorg was inmiddels betrokken. Meerdere gezamenlijke hulpverleningstrajecten waren al gevolgd en er waren al meerdere gezinsvoogden de revue gepasseerd. Eigenlijk werd er alleen nog via de gezinsvoogd gecommuniceerd. De dochter van 7 jaar zat volledig in de knel en de vrouw was ten einde raad. De volgende rechtszaak stond op het punt van beginnen. Roos begon alleen met haar gaan werken, want vader stond nergens voor open.

“Met de KernAanpak ben ik samen met haar naar de kern van het probleem gegaan en heb ik haar door de juiste emoties getrokken. Eindelijk kon ze die loslaten en speelden ze geen rol meer voor haar. Ze zag haar eigen aandeel en de patronen werden haar duidelijk. Doordat haar emoties niet meer in de weg stonden, kon ze die nu eindelijk doorbreken.”

“Nog belangrijker, ze was in staat om ook de vader van hun dochter, anders te woord te staan en haar emoties te erkennen. Zij heeft zelf de communicatie kunnen herstellen. Hierdoor zette de vader de rechtszaak stop. En na drie maanden in het traject met mij, kreeg zij te horen van de voogd dat het zo goed ging, dat er geen gezinsvoogd meer nodig was. Na vier maanden hebben papa en mama samen met hun dochter zelfs Sinterklaas gevierd!”

Wijze lessen

Een belangrijk advies van Roos is dat je niet te snel moet gaan bij een scheiding. “Je bent vaak al jaren samen en het loskomen van elkaar en een nieuwe ouderrelatie opbouwen, is de de moeite waard om in te investeren. Daar heb jezelf maar ook de kinderen de rest van hun leven plezier van. En investeer niet alleen in het zakelijke deel van de scheiding, kies bewust om ook een gespecialiseerde scheidingscoach in de hand te nemen.”