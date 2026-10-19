Minder zzp’ers, meer behoefte aan flexibiliteit: hoe vinden bedrijven de juiste balans?

De Nederlandse arbeidsmarkt verandert zichtbaar. Het aantal zelfstandigen zonder personeel neemt al langere tijd af, terwijl organisaties nog altijd behoefte hebben aan mensen die snel kunnen bijspringen wanneer de vraag naar bepaalde kennis of capaciteit toeneemt. Voor bedrijven ontstaat daardoor een nieuwe uitdaging: hoe combineer je meer zekerheid met voldoende flexibiliteit?

De flexibele schil verandert

Volgens het CBS daalde het aantal zzp’ers in het tweede kwartaal van 2026 opnieuw. Inmiddels zijn er 131.000 minder zzp’ers dan eind 2024. Tegelijkertijd zijn er ruim 2,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. De arbeidsmarkt wordt dus niet simpelweg minder flexibel, maar de manier waarop organisaties flexibele capaciteit inzetten verandert. Voor bedrijven die verschillende vormen van externe inzet willen organiseren, kan een Managed Service Provider helpen om processen rond externe professionals overzichtelijker te maken.

Die ontwikkeling is relevant voor werkgevers die gewend zijn om voor tijdelijke projecten of specialistische kennis een beroep te doen op zelfstandigen. Nu wet- en regelgeving rond flexibele arbeid verandert, wordt het belangrijker om vooraf goed na te denken over de rol van externe professionals binnen de organisatie. Niet iedere tijdelijke behoefte vraagt immers om dezelfde contractvorm of aanpak.

Van losse inhuur naar een bredere aanpak

Daarbij kijken steeds meer organisaties naar hun volledige talentbestand. Naast vaste medewerkers kunnen daar bijvoorbeeld flexkrachten, zelfstandigen en andere externe specialisten onderdeel van zijn. Door deze groepen niet volledig los van elkaar te benaderen, ontstaat een beter beeld van de beschikbare kennis en capaciteit. Die bredere benadering staat ook bekend als TTM , waarbij organisaties talent vanuit verschillende arbeidsvormen gezamenlijk bekijken.

Vooral bij grotere organisaties kan dat overzicht waardevol zijn. Verschillende afdelingen huren soms afzonderlijk mensen in, terwijl vergelijkbare expertise elders binnen de organisatie al aanwezig is. Een centrale aanpak kan helpen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en tegelijkertijd grip te houden op kosten, processen en kwaliteit.

Flexibiliteit blijft nodig

De veranderende positie van zzp’ers betekent dan ook niet dat de behoefte aan flexibiliteit verdwijnt. Bedrijven krijgen nog steeds te maken met tijdelijke projecten, piekperiodes, moeilijk vervulbare specialistische functies en snel veranderende kennisbehoeften. Het verschil is dat organisaties bewuster moeten bepalen hoe zij die capaciteit organiseren.

Ook HeadFirst ziet dat de markt voor externe professionals volop in beweging is. Voor werkgevers ligt er vooral een strategische vraag: welke kennis moet structureel in huis zijn en waar is tijdelijke of externe expertise juist waardevol?

De toekomst van de arbeidsmarkt draait daarmee niet alleen om de keuze tussen vast of flexibel. Juist de combinatie van verschillende vormen van talent kan organisaties helpen om wendbaar te blijven, terwijl zij tegelijkertijd meer grip krijgen op hun personeelsstrategie.