Uitvaart Maarten Spanjer vindt zaterdag in besloten kring plaats

De uitvaart van Maarten Spanjer vindt zaterdag in besloten kring plaats. Dat heeft zijn weduwe Monique Waterham maandag bevestigd aan het ANP na berichtgeving van De Telegraaf. De acteur en schrijver overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag. Hij zou zaterdag, op de dag van de uitvaart, 74 jaar geworden zijn.

"Ook zijn uitvaart geven we exact vorm zoals Maarten het wilde", zegt Waterham. "Hij wilde een intieme, besloten begrafenis. Al had hij een grote vriendenkring, dus intiem is relatief. Maar hij had geen zin in wat hij 'ramptoerisme' noemde."

Spanjer overleed aan de gevolgen van kanker. Als acteur werd hij vooral bekend dankzij zijn rol in de film Spetters van Paul Verhoeven uit 1980. Later verwierf hij grote bekendheid met het televisieprogramma Taxi, waarin hij als taxichauffeur gesprekken voerde met passagiers. Dit programma werd bekroond met de Gouden Roos van Montreux, een van de meest prestigieuze televisieprijzen ter wereld.

Spanjer trouwde vijf dagen voor zijn overlijden met Waterham. Zijn laatste dagen bracht hij door in een hospice, omdat zijn situatie snel verslechterde.