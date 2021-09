Extra investering van 5,4 miljoen voor Zeeuws mkb

De Provincie Zeeland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat leveren samen een extra bijdrage van 5,4 miljoen euro aan het Investeringsfonds Zeeland B.V.

Zeeland BV

Het Investeringsfonds Zeeland BV is een dochteronderneming van NV Economische Impuls Zeeland. Het richt zich op startende en groeiende Zeeuwse mkb-ondernemers. Het gaat om ondernemers die willen innoveren en nieuwe economische activiteiten willen ontwikkelen. Dat laat Provincie Zeeland in een nieuwsbericht op hun website weten.

Het is de bedoeling dat de ondernemers bijdragen aan de werkgelegenheid en het ondernemersklimaat in provincie Zeeland. De langetermijnstrategie van deze bedrijven moet gericht zijn op duurzame economische structuurversterking van Zeeland.

‘Addendum Wind in de Zeilen Innovatiefinanciering’

De extra investering wordt gebruikt om nieuwe financieringsrondes op te richten om zo innovatieve (bredere) mkb-ondernemers te versterken. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat, directeur-generaal van EZK Focco Vijselaar en directeur van Impuls Zeeland Dick ten Voorde zette op 30 september – op afstand – handtekeningen voor dit ‘addendum Wind in de Zeilen Innovatiefinanciering’.

Aanleiding extra financiering

Aanleiding is de 150 miljoen euro die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar stelt om het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) te versterken, aldus Provincie Zeeland.

Inhaalslag

Investeringen in start-ups en ‘scale-ups’ zijn in heel Nederland flink hoger dan vorig jaar, zo liet de Dutch Startup Association in juli al weten. Er is sprake van een flinke inhaalslag. Beginnende Nederlandse bedrijven haalden gezamenlijk in het eerste halfjaar bijna 3 miljard euro op, tegen ongeveer 500 miljoen euro dezelfde periode een jaar eerder.