Man aangehouden voor mishandelingen in bus en tram in Den Haag

De politie heeft een 32-jarige man uit Den Haag aangehouden die verspreid over langere tijd mensen zou hebben mishandeld in het openbaar vervoer in die stad.

De afgelopen maanden kreeg de politie meerdere aangiftes binnen van mensen die waren mishandeld in de tram of bus. Volgens de politie ging het in de meeste gevallen om “ogenschijnlijk willekeurige” mishandelingen. “Voor de meeste aangevers kwam de mishandeling ‘uit het niets’, zij werden totaal verrast door een klap in het gezicht”. Een aantal slachtoffers raakte licht gewond.

Agenten hebben de aangiftes onderzocht, onder meer door de camerabeelden van de incidenten te bekijken. Op meerdere beelden was dezelfde man te zien. De man werd woensdag opgepakt en is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie blijft hij nog zeker veertien dagen vastzitten.

De politie sluit niet uit dat de man nog meer mensen heeft mishandeld en roept slachtoffers op zich te melden.