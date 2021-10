Groep van 60 Union Berlin-fans aangehouden in Rotterdam

De politie heeft voor de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen FC Union Berlin een groep van zo’n zestig Duitse fans aangehouden in de Rotterdamse wijk Lombardijen. Volgens een woordvoerder van de politie was de groep uit op een confrontatie met Feyenoord-fans.

“De fans hadden allerlei spullen bij zich die er op duidden dat zij de confrontatie aan wilden gaan. Ze liepen in de wijk Lombardijen een bepaalde route, en waren op weg naar Feyenoord-cafés. Dat was voor ons, in overleg met het Openbaar Ministerie, genoeg aanleiding om de groep aan te houden”, aldus de politiewoordvoerder. De zestig arrestanten zijn overgebracht naar het politiebureau en zitten vast.

In de aanloop naar het duel in de Conference League deed zich in Rotterdam woensdagavond ook een incident voor. Een groep hooligans viel een delegatie van de Duitse club in het centrum van de stad in een horecagelegenheid aan. Daarbij werd de groep van 25 personen, onder wie voorzitter Dirk Zingler en directielid Oskar Kosche, met stoelen en glazen bekogeld. Eén vrouw uit het Duitse gezelschap raakte lichtgewond en moest naar het ziekenhuis.

Feyenoord won donderdagavond in De Kuip met 3-1 van de nummer 5 van de Bundesliga.