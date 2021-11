Woensdag eerste supersnelrechtzittingen rellen Rotterdam

Bij de rechtbank in Rotterdam vinden woensdag vanaf 13.30 uur de eerste drie supersnelrechtzittingen plaats met verdachten van de rellen in de Maasstad van afgelopen vrijdag.

Het Openbaar Ministerie zal naar verwachting later dinsdag bekendmaken waarvan de drie verdachten worden beschuldigd.

Dinsdag vindt bij de rechter-commissaris een voorgeleiding plaats van een verdachte, waarbij wordt beslist over de verlenging van het voorarrest. Het OM meldde zondag dat er nog acht vermoedelijke relschoppers vastzitten, op verdenking van onder meer openlijke geweldpleging, vernieling en het hinderen of belagen van hulpverleners. Het is nog niet bekend wanneer de overige voorgeleidingen plaatsvinden.

Een protest tegen het 2G-beleid ontaardde vrijdag op de Rotterdamse Coolsingel in een ware veldslag. De politie verrichtte 49 arrestaties. In het nauw gedreven agenten zag zich genoodzaakt te schieten, waardoor vier mensen gewond raakten. Eén agent raakte dusdanig gewond dat hij moest worden afgevoerd naar een ziekenhuis. Tal van agenten liepen lichte verwondingen op.