Oekraïense en Nederlandse kinderen in gesprek in Madurodam

Ruim honderd Oekraïense en Nederlandse kinderen zijn zaterdag in Madurodam, met hulp van tolken, met elkaar in gesprek gegaan over oorlog, vrede, vluchten en de toekomst. Ook enkele Nederlands-Russische kinderen schoven aan om hun verhaal te delen op de kinderbijeenkomst, een initiatief van Tako Rietveld. Als zogenoemde Kindercorrespondent wil hij kinderen over de hele wereld hun verhaal laten vertellen tijdens nieuwsgebeurtenissen.

Volgens Rietveld zaten de kinderen ademloos naar elkaar te luisteren. “Oekraïense kinderen vertelden over wat ze hebben meegemaakt. Dat zij nu hier zitten maar hun vader nog daar, en hun hond ook, en dat contact krijgen lastig is en dat ze zich ontzettend zorgen maken, bijvoorbeeld. Nederlandse kinderen hadden vragen als: wat hebben jullie nodig en hoe kunnen we jullie helpen?”

Ook waren er Nederlandse kinderen die vertelden over hoe ze thuis Oekraïense mensen opvangen. “Dat het toch wel wennen is als je opeens de douche met meer mensen moet delen en met z’n allen aan de ontbijttafel zit, maar dat ze vonden dat je het toch voor elkaar over moet hebben.”

De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) gingen ook met de kinderen in gesprek. Zij lieten weten zich in te gaan zetten voor datgene waar de Oekraïense kinderen behoefte aan hebben, zoals sport- of muzieklessen. “Dan zag je dat de kinderen zich echt serieus voelden genomen. Dat er niet alleen naar hen geluisterd wordt, maar dat er ook echt iets mee gebeurt”, aldus Rietveld.

Verder was er tijd voor stroopwafels bakken en een bezoek aan het park, waar een rondleiding door Nederland in het klein werd gegeven. “Het was hartstikke mooi om de kinderen bij elkaar te zien. Sommigen kwamen een beetje met hangende schouders binnen, maar aan het eind van de dag liepen ze toch wat meer rechtop en vrolijker naar buiten”, aldus de Kindercorrespondent.

De kinderbijeenkomst werd gesteund door het vfonds, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg.